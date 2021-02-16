Плановые отключения в Мурманске на 16 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 15 февраля до 16.00 17 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 33, 34;
с 9.00 16 февраля до 17.00 18 февраля - ул. Бабикова, 14.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Миронова, 8, 8а, 12, 13, 14, 16/32; ул. Свердлова, 30 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 16; ул. Книповича, 19; просп. Ленина, 79, 81, 83, 85, 92; ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.