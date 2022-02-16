Плановые отключения в Мурманске на 16 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 15 февраля до 14.00 16 февраля - пр-д. Ледокольный, 27, 31;

с 9.00 15 февраля до выполнения работ 17 февраля - ул. Бабикова, 14;

с 14.00 15 февраля до выполнения работ 16 февраля - ул. Папанина, 27.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 16 февраля до выполнения работ - ул. Заводская (р-н. Росляково), 11, 13; ул. Советская (р-н. Росляково), 6, 15.

От электроснабжения:

11.00 — 14.00 - ул. Бабикова, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.