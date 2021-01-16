Плановые отключения в Мурманске на 16 и 18 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 и 18 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 16 января до 5.00 17 января- проезд Капитана Тарана, 1, 2 , 3, 4; ул. Капитана Буркова, 4, 6, 11/18, 13, 15, 17, 17а, 19/2, 19а, 21, 23, 25; ул. Книповича, 20, 34, 36а; ул. Полярной Правды, 2, 2а, 4, 6, 8; ул. Полярные Зори, 19, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 23, 24, 25а, 26, 27 корп. 2, 28/13, 30, 34; ул. Профессора Сомова, 3, 4, 5, 6, 9, 11; ул. Сполохи, 1, 3.

От газоснабжения:

16 января с 10.00 до 14.00 - ул. Халтурина, 33; просп.Героев-североморцев, 15 корп. 2.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Буркова, 49.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.