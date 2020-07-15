Плановые отключения в Мурманске на 16 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 июля.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (полная остановка) Восточная котельная – 458 дома;

с 7 июля до выполнения 20 июля – плановый ремонт (остановка по горячему водоснабжению) Восточная котельная – 492 дома.

Гидравлические испытания тепловой сети:

С 14 июля по 16 июля испытания на тепловые потери от Южной котельной – 564 дома.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Адмирала Лобова, 18, 26.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Генерала Фролова, 7, 7а, 12, 22, 24. 26; ул. Полухина, 4, 5, 15, 16б; ул. Инженерная, 10.

От электроснабжения:

16.00 – 14.00 - ул. Зелёная, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.