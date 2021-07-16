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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 16 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на  16 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома;

с 12 июля  до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения  26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов;

с 14 июля до выполнения 27 июля - плановый ремонт котельной мкр. Абрам-Мыс (АО «МЭС») – 16 домов.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 16.30 – просп.Кирова, 31, 31; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3;

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

9.20 – 12.00 - ул. Крупской, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

От холодного и горячего водоснабжения:

11.00 – 13.00 - ул. Крупской, 18, 20.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Новое Плато, 9; ул. Профсоюзов, 1; просп.Кольский, 67;; ул. Ломоносова, 1/13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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