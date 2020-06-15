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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 16 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 15 июня до выполнения 18 июня - опрессовка от тепловой сети Северной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 492 дома;

с 16 июня до выполнения 18 июня - опрессовка тепловой сети от котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов;

с 16 июня  до выполнения 22 июня - опрессовка тепловой сети от Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 16 июня до выполнения 22 июня  - опрессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Новое Плато» (АО «МЭС») – 32 дома;

с 16 июня до выполнения 22 июня - опрессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Больничный городок» (АО «МЭС») – 114 домов.

Ремонт котельной:

с 9 июня  до выполнения 22 июня -  полная остановка котельной ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 12 домов;

с 15 июня  до выполнения 28 июня -  полная остановка угольной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня -  полная остановка дизельной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 4 дома.

От горячего водоснабжения:

с 15.00 8 июня  до выполнения работ 16 июня - ул. Бабикова, 1;

с 15.50 9 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Капитана Копытова, 23;

с 18.00 9 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Зои Космодемьянской, 25.

с 11.00 15 июня до выполнения работ 19 июня – Театральный бульввар, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; ул. Крупской, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

От холодного водоснабжения:

8.00 – 09.00 - ул. Профсоюзов, 20.

От газоснабжения:

с 16 июня  до выполнения работ 17 июня - ул. Молодёжная (р-он. Росляково), 11;

9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 2; ул. Новое Плато, 2; ул. Сафонова, 17, 20/2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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