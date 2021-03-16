Плановые отключения в Мурманске на 16 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Приморская (жилой район Росляково), 3.
От горячего водоснабжения:
с 13.00 12 марта до выполнения работ 18 марта – просп.Ленина, 24;
с 9.00 15 марта до 16.00 16 марта - ул. Героев Рыбачьего, 10, 13;
с 9.00 15 марта до 16.00 17 марта - просп.Кольский, 86, 164;
с 9.00 16 марта до 17.00 18 марта - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Куйбышева, 2а; ул. Павлова, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.