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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 16 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Ушакова, 11, 13; ул. Осипенко, 10, 14, 14а; ул. Сафонова, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14;

11.00 – 16.00 - ул. Халатина, 7, 11, 11а, 13.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19;

с 10.00 14 марта  до 18.00 16 марта - ул. Ростинская, 9;

с 9.00 15 марта до 17.00 17 марта - ул. Капитана Копытова, 13, 14;

с 10.00 14 марта  до 19.00 19 марта - ул. Шмидта, 45.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 29, 31.

От холодного водоснабжения:

с 8.00 16 марта  до выполнения работ - ш. Североморское (р-н. Росляково), 8; ул. Школьная (р-н. Росляково), 2, 5; ул. Советская (р-н. Росляково), 1, 3;

9.00 – 19.00 - ул. Шабалина, 8, 25а.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Шевченко, 15, 24, 26; ул. Капитана Буркова, 21; ул. Гагарина, 9 корп. 5, 13; ул. Александрова, 12, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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