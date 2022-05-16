Мурманская область. Арктика (16+)16.05.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 16 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 мая.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 12 мая до 16.00 16 мая – просп. Ленина, 24;
9.00 — 13.30 - ул. Зои Космодемьянской, 10, 12;
9.00 — 17.00 - ул. Загородная, 20.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Шабалина, 4;
ул. Героев Рыбачьего, 26 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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