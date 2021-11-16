Плановые отключения в Мурманске на 16 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Александрова, 4/1.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 80; ул. Полярные Зори, 45 корп.1, 46; ул. Халатина, 11а; просп. Героев-североморцев, 59, 20;

10.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.