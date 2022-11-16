Плановые отключения в Мурманске на 16 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 ноября.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Зелёная, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 80; просп. Кирова, 40.

От электроснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Баумана, 10;

13.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.