Плановые отключения в Мурманске на 16 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 14.25 15 сентября до выполнения работ 16 сентября - пр-д. Капитана Тарана, 6;

9.00 – 11.30 - ул. Пригородная, 17а.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 – просп.. Ленина, 72, 74, 76, 78, 80.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Радищева, 12, 14; просп. Ленина, 41; ул. Аскольдовцев, 22, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.