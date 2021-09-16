Плановые отключения в Мурманске на 16 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Зелёная, 8, 11, 32, 34, 35, 42, 44; ул. Марата, 4, 5 корп.1, 6; ул. Фрунзе, 37, 39; ул. Халтурина, 33, 35, 44.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 15 сентября до 16.00 16 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 10;

с 9.00 15 сентября до 16.00 17 сентября - ул. Морская, 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Аскольдовцев, 3, 5, 22.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Радищева, 12, 14; просп.Ленина, 19, 21; ул. Адмирала Лобова, 26, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.