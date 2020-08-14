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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 17 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня  до выполнения 24 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 4 августа по 17 августа - остановка котельной по ул. Фестивальная – 18 домов;

с 6 августа по 19 августа - остановка котельной «Роста» - 114 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 11 августа по 17 августа -  опрессовка (гидравлические испытания) от Южной котельной –564 дома.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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