Плановые отключения в Мурманске на 17 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 августа.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 2, 15, 15а, 19.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.