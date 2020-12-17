Плановые отключения в Мурманске на 17 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 16 декабря до 16.00 18 декабря - ул. Бабикова, 6.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 15.30 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25; ул. Смирнова, 16, 20, 22; ул. Гарнизонная, 20, 22;
9.00 – 23.00 – просп. Героев-североморцев, 1, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2;
9.00 – 23.59 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Ленина, 17; просп.Кольский, 67, 69; просп. Кирова, 28; пр-д Рыбный, 8; ул. Александрова, 34 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.