Плановые отключения в Мурманске на 17 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Александра Невского, 2, 55, 69/51, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85а, 87, 89; ул. Николаева, 13, 15; ул. Угольная База, 9;
9.00 – 17.00 - пр-д. Речной, 5, 7, 9; ул. Ивченко, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19; ул. Свердлова, 82; ул. Транспортная, 10.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 15 декабря до 17.00 17 декабря - ул. Олега Кошевого, 4, 6 корп. 1, 10;
с 9.00 16 декабря до 16.00 17 декабря - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 16, 20.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 - ул. Рогозерская, 10, 15, 17; ул. Генерала Фролова, 2, 3;
с 17.00 17 декабря до выполнения работ - ул. Скальная, 16, 18, 20.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 – просп. Кирова, 24б; пр-д. Рыбный, 8; просп. Ленина, 17; ул. Александрова, 34 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.