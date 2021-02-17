Плановые отключения в Мурманске на 17 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 16 февраля до 17.00 18 февраля - ул. Бабикова, 14;

с 0.00 16 февраля до выполнения работ - ул. Капитана Егорова, 19;

с 9.00 17 февраля до 16.00 18 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 21, 22, 23;

9.00 – 10.00 - ул. Крупской, 29, 31.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22; пр-д. Капитана Тарана, 2, 3; ул. Карла Маркса, 9, 14, 16; ул. Адмирала Лобова, 11, 19.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Книповича, 39 корп. 2; ул. Полярные Зори, 12, 14, 17 корп. 4;

11.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.