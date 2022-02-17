Мурманская область. Арктика (16+)17.02.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 17 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 февраля.
От горячего и холодного водоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Крупской, 42, 44, 46.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 12.00 - ул. Капитана Маклакова, 8, 9, 10. 11, 12, 13.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Бондарная, 28, 32, 34; ул. Карла Маркса, 9, 14, 16; просп. Героев-североморцев, 68, 70, 72; пр-д. Капитана Тарана, 4, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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