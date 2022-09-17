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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 17 и 19 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 и 19 сентября. 

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

17 сентября

с 23.00 17 сентября до 8.00 18 сентября - ул. Папанина, 25, 27, 3/1, 4, 3, 1; ул. Старостина, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 53, 57, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 45, 49 63а, 53/1, 57/1, 2а, 97/1, 103, 91; ул. Мира, 1, 3, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 8, 10, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 8а, 5, 12, 25; пр-д. Связи, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 32, 2, 9, 11, 15, 30; ул. Капитана Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 39, 7; ул. Карла Маркса, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 35, 39, 25, 38/1, 15, 17, 19, 27, 29, 23/51, 60, 25а, 52, 43, 26, 15а; ул. Планерная, 1, 3; ул. Книповича, 48, 52, 22, 24, 25, 38, 40, 27, 29, 33/1, 33/2, 37, 41, 35/1, 39/3, 39/2, 39, 35/3, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 49/2, 49/3,49/4, 61/2, 65, 61/3, 59, 61/1, 63, 44, 19/1, 36, 36а, 35/2, 33/3, 49а; пр-д. Северный, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 1, 3; ул. Софьи Перовской, 43, 43/1; ул. Капитана Буркова, 32/1, 43, 39, 41, 45, 49, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 47, 34, 30, 32, 31; ул. Полярные Зори, 20, 12, 14, 16, 18, 17/2, 17/3, 17/4, 67, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 52, 58, 50, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 43/1, 45/1, 35, 35/2, 25/1, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3, 38, 40, 42, 46, 51/33, 47, 62, 51а, 44, 39, 60, 46а, 43/2, 36; ул. Сполохи, 5, 7, 8, 6, 9, 4; пр-д. Капитана Тарана, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 6, 14, 18, 22, 23, 25, 24; ул. Трудовые резервы, 6, 8, 5, 9, 11, 13, 4, 11а, 7, 3; ул. Радищева, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 2, 26; ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 19, 12, 14, 16, 18, 14/1, 22, 1а; ул. Кильдинская, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 14а, 20а; ш. Верхне-ростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 51, 53, 66, 59, 31/1, 27а, 33а, 17а; ул. Скальная, 26, 28, 30, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 35, 12, 14а; ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 15, 17; ул. Домостроительная, 24, 34а; ул. Рогозерская, 4, 13.

19 сентября

8.30 — 17.00 - ул. Гаджиева, 5, 7, 7а, 9, 11, 13.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 11; просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173; ул. Прибрежная, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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