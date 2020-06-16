Плановые отключения в Мурманске на 17 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 15 июня до выполнения 18 июня - опрессовка от тепловой сети Северной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 492 дома;

с 16 июня до выполнения 18 июня - опрессовка тепловой сети от котельной «Абрам-Мыс» (АО «МЭС») – 16 домов;

с 16 июня до выполнения 22 июня - опрессовка тепловой сети от Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 16 июня до выполнения 22 июня - опрессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Новое Плато» (АО «МЭС») – 32 дома;

с 16 июня до выполнения 22 июня - опрессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Больничный городок» (АО «МЭС») – 114 домов.

Ремонт котельной:

с 9 июня до выполнения 22 июня - полная остановка котельной ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 12 домов;

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка угольной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка дизельной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 4 дома.

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 15 июня до выполнения работ 17 июня - ул. Папанина, 22;

с 7.50 16 июня до выполнения работ 17 июня - ул. Карла Либкнехта, 27;

с 11.00 15 июня до выполнения работ 19 июня – Театральный бульввар, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Заводская (р-он. Росляково), 13; ул. Зелёная (р-он. Росляково), 1; ул. Советская (р-он. Росляково), 15; ш. Североморское (р-он. Росляково), 9.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 19.00 - ул. Пищевиков, 4, 6, 8, 10/11;

9.00 – 23.00 - ул. Александра Невского, 91, 95;

9.30 – 16.00 - ул. Полухина, 14б, 14в, 16б.

От газоснабжения:

с 16 июня до выполнения работ 17 июня - ул. Молодёжная (р-он. Росляково), 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.