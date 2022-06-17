Плановые отключения в Мурманске на 17 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июня.
Опрессовка теплосети котельной:
с 14 июня до выполнения 17 июня – опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 144 дома;
с 14 июня до выполнения 20 июня – опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») – 845 домов.
Гидропневматическая промывка теплосети котельной:
с 16 июня до выполнения 17 июня – гидропневматическая промывка теплосети котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») зоны «Верх» – 15 домов.
Плановый ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;
с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.
От горячего водоснабжения:
8.30 – 16.30 - ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 22, 24.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Виктора Миронова, 3; ул. Чумбарова-Лучинского, 23.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 19.00 - ул. Павлова, 12, 12а, 14, 16; ул. Радищева, 29а, 36/10.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 3; ул. Воровского, 4/22;
10.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 54.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.