Плановые отключения в Мурманске на 17 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 14 июня до выполнения 17 июня – опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 144 дома;

с 14 июня до выполнения 20 июня – опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») – 845 домов.

Гидропневматическая промывка теплосети котельной:

с 16 июня до выполнения 17 июня – гидропневматическая промывка теплосети котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») зоны «Верх» – 15 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 16.30 - ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 22, 24.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Виктора Миронова, 3; ул. Чумбарова-Лучинского, 23.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 19.00 - ул. Павлова, 12, 12а, 14, 16; ул. Радищева, 29а, 36/10.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 3; ул. Воровского, 4/22;

10.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 54.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.