Плановые отключения в Мурманске на 17 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 марта.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 11 марта до 17.00 17 марта - ул. Бабикова, 14;
с 16.00 16 марта до 16.00 20 марта - ул. Героев Рыбачьего, 10;
9.00 – 16.00 - ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Академика Книповича, 48, 52; ул. Планерная, 3;
9.00 – 23.00 - просп. Кольский, 51, 51 (корп. 2), 51а; ул. Автопарковая, 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 11, 11а, 14а; пер. Русанова, 3; ул. Генералова, 13, 15; ул. Гагарина, 15; ул. Аскольдовцев, 12, 16.
От электроснабжения:
9.30 – 11.00 - ул. Академика Книповича, 52.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.