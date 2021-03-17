Плановые отключения в Мурманске на 17 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Набережная, 1/2, 3, 7, 7а, 13, 15.
От горячего водоснабжения:
с 13.00 12 марта до выполнения работ 18 марта – просп.Ленина, 24;
с 9.00 15 марта до 16.00 17 марата - просп.Кольский, 86, 164;
с 9.00 16 марта до 17.00 18 марта - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - проезд Капитана Тарана, 12;
9.00 – 23.00 – проезд Ледокольный, 21.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Челюскинцев, 21а, 21б, 21в, 25, 25а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 15, 24, 26; ул. Пушкинская, 5, 7, 12; ул. Аскольдовцев, 12, 16; ул. Капитана Буркова, 21;
10.00 – 15.00 - ул. Туристов, 45, 47, 51; ул. Челюскинцев, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.