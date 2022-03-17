Плановые отключения в Мурманске на 17 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 15 марта до 17.00 17 марта - ул. Капитана Копытова, 13, 14;
с 9.00 16 марта до 16.00 17 марта - ул. Зелёная, 32, 34, 78;
с 10.00 14 марта до 19.00 19 марта - ул. Шмидта, 45.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Морская, 1, 3; ул. Гагарина, 15; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1; ул. Капитана Буркова, 23.
От электроснабжения:
0.00 — 7.00 - проезд Капитана Тарана, 1, 3, 9; ул. Полярные Зори, 30, 31 корп. 1, 32, 34, 36, 38; ул. Профессора Сомова, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.