Плановые отключения в Мурманске на 17 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 17 мая до выполнения работ - ул. Книповича, 47;

9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 16 мая до 16.00 17 мая - Лыжный проезд, 6; ул. Ломоносова, 7 корп. 1;

с 9.00 16. Мая до 17.00 19 мая – просп. Ленина, 7.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 19.00 - Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Седова, 22, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.