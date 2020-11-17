Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3, 17 корп. 4.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Кильдинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 9; ш. Верхнеростинское, 1, 11, 13, 15, 17. 3, 5, 7, 9.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 44, 46.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Аскольдовцев, 20; просп. Кольский, 86; ул. Зелёная, 56 корп. 1; ул. Халатина, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.