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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.20 08:30

Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3, 17 корп. 4.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Кильдинская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 9; ш. Верхнеростинское, 1, 11, 13, 15, 17. 3, 5, 7, 9.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 44, 46.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Аскольдовцев, 20; просп. Кольский, 86; ул. Зелёная, 56 корп. 1; ул. Халатина, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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