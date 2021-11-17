Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Дежнева, 20.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 86; ул. Зелёная, 56 корп.1; ул. Ивана Халатина, 13; ул. Аскольдовцев, 32, 34;

10.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 41.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.