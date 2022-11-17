Мурманская область. Арктика (16+)17.11.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 19.00 - ул. Баумана, 40, 42а; ул. Генерала Щербакова, 16.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 11 корп. 1, 15 корп. 1; ул. Халатина, 13.
От электроснабжения:
13.00 – 18.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2;
10.00 – 13.00 - ул. Инженерная, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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