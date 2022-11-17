Плановые отключения в Мурманске на 17 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 19.00 - ул. Баумана, 40, 42а; ул. Генерала Щербакова, 16.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 11 корп. 1, 15 корп. 1; ул. Халатина, 13.

От электроснабжения:

13.00 – 18.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2;

10.00 – 13.00 - ул. Инженерная, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.