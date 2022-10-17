Плановые отключения в Мурманске на 17 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00–17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 9, 11, 13.

От холодного водоснабжения:

9.00–18.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 3, 5, 7, 9; ул. Гончарова, 3; ул. Урицкого, 3, 5; ул. Александра Невского, 77.

От электроснабжения:

9.00–17.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 11; ул. Инженерная, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.