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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 17 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 16 сентября до 4.00 17 сентября – просп. Ленина, 80, 82; ул. Воровского, 4/22, 5/23; ул. Коминтерна, 5, 7, 9/1, 11/2; ул. Комсомольская, 6; ул. Ленинградская, 20, 24; ул. Самойловой, 7, 9, 16, 18;

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 45, 47а; ул. Нахимова, 22; ул. Разина, 3, 5; ул. Сафонова, 28а.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.00 – 16.00 - ул. Шабалина, 23, 25, 27, 29, 31;

8.30 – 23.30 - б-р. Театральный, 3, 7, 8, 9, 11; ул. Книповича, 4, 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30- ул. Радищева, 16, 19; просп. Ленина, 39, 45; ул. Карла Либкнехта, 31, 33; пер. Терский, 3; ул. Адмирала Лобова, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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