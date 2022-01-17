Мурманская область. Арктика (16+)17.01.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 17 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 января до 16.00 18 января - ул. Героев Рыбачьего, 10, 13;
с 9.00 17 января до 16.00 19 января - Героев Рыбачьего, 11, 12
От холодного водоснабжения:
с 9.00 17 января до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 15а;
9.30 – 18.00 – просп. Героев-североморцев, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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