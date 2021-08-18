Плановые отключения в Мурманске на 18 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 августа.

Опрессовка тепловой сети:

с 8.00 17 августа до 24.00 23 августа - опрессовка теплосети ПАО «МТЭЦ» −332 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Александрова, 2;

9.00 — 20.00 - ул. Павлика Морозова, 3а, 4а; просп.Героев-североморцев, 5 корп.1;

13.00 — 18.00 – просп. Кольский, 131, 133, 135, 137. 139, 141, 143, 145, 147; ул. Генерала Щербакова, 2, 4, 6, 8;

От газоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Гагарина, 6.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00, - просп.Кольский, 120, 130.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.