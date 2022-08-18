Плановые отключения в Мурманске на 18 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 августа.

Гидравлические испытания котельной:

с 16 августа до выполнения 22 августа — гидравлические испытания котельной «Центральная» — 1079 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 – просп. Героев-североморцев, 11 корп. 2; ул. Гарнизонная, 1, 20, 22; ул. Смирнова, 20, 22, 16; ул. Прибрежная, 6, 1, 23, 25.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 28/13, 7;

10.00 — 16.00 - ул. Самойловой, 18.

От электроснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Туристов, 31.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.