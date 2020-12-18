Плановые отключения в Мурманске на 18 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 16 декабря до 16.00 18 декабря - ул. Бабикова, 6.
с 9.00 17 декабря до 18.00 18 декабря – просп. Кольский, 30, 70.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 58, 59, 60, 61, 63; ул. Шабалина, 59, 61.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 54, 58; ул. Хлобыстова, 41а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 7 корп. 1; просп.Кирова, 28в; ул. Челюскинцев, 9, 11; ул. Александрова, 40; ул. Чумбарова-Лучинского, 50.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.