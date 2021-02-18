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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 18 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 16 февраля до 17.00 18 февраля - ул. Бабикова, 14;

с 9.00 17 февраля до 16.00 18 февраля -  ул. Героев Рыбачьего, 21, 22, 23;

9.00 – 17.00 - ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 8, 10, 12; ул. Старостина, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Старостина, 7а.

От холодного водоснабжения:

с 15.20 17 февраля до выполнения работ 20 февраля -  ул. Старостина, 99;

9.00 – 17.00 - ул. Старостина, 75, 77, 79; ул. Мира, 10;

9.00 – 20.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бондарная, 28, 32, 34; пр-д. Капитана Тарана, 4, 6; ул. Профсоюзов, 17/12, 24; просп.Героев-североморцев, 68, 70, 72; ул. Воровского, 11.

От электроснабжения:

10.00 – 17.00 – просп.Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 22, 24, 28, 30, 32, 34; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20;

11.00 – 14.00 – просп.Кольский, 173.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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