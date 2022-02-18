Плановые отключения в Мурманске на 18 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 февраля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 13; ул. Халатина, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10, 12, 14, 18.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 15 февраля до выполнения работ 18 февраля - ул. Бабикова, 14;

с 9.00 16 февраля до 16.00 18 февраля - ул. Капитана Копытова, 33, 38, 39;

с 9.00 17 февраля 17.00 18 февраля – просп. Кольский, 171;

10.00 — 16.00 – просп. Ленина, 45.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Бабикова, 4; ул. Профсоюзов, 17/12, 24; ул. Воровского, 11; пр. Капитана Тарана, 10, 12; просп. Героев-североморцев, 76 корп.1.

От электроснабжения:

9.00 — 13.00 просп. Кольский, 59, 61, 67, 69, 71; ул. Кооперативная, 4, 7, 11, 15, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.