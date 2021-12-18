Плановые отключения в Мурманске на 18 и 20 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 и 20 декабря.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 218, 220, 222.

От газоснабжения:

18 декабря

10.00 – 15.00 - ул. Максима Горького, 2/12.

От электроснабжения:

18 декабря

00.00 – 02.00 - ул. Адмирала Лобова, 30, 36; ул. Набережная, 3а; ул. Нахимова, 5, 11, 11а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.