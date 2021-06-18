Плановые отключения в Мурманске на 18 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 15 июня до выполнения 18 июня – опрессовка от тепловой сети котельной «Северная» (АО «МЭС») – 492 дома;

с 15 июня до выполнения 21 июня – опрессовка тепловой сети котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 21 июня по 24 июня опрессовка тепловой сети котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

с 22 июня по 28 июня опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 8 июня до выполнения 21 июня – плановый ремонт ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 12 домов;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома.

Промывка тепловых сетей:

с 14 июня до выполнения 17 июня – промывка тепловых сетей ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Заводская (р-н. Росляково), 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 9, 11, 13; ул. Зелёная (р-н. Росляково), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12; ул. Приморская (р-н. Росляково), 1, 3, 5, 7, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; ул. Советская (р-н. Росляково), 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9 корп. 2, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Школьная (р-н. Росляково), 1, 2, 4, 5, 5 к2, 6, 10, 15, 17; ш. Североморское (р-н. Росляково), 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

8.00 – 20.00 - ул. Лесная, 12.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - пр-д. Ледокольный, 21.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Воровского, 4/22; ул. Фрунзе, 27, 28, 30, 30А, 31, 32/6;

10.00 – 17.00 - ул. Хлобыстова, 18.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - пер. Арктический, 12, 14, 16; ул. Адмирала Лобова - 33/2, 39/13;ул. Нахимова, 15, 19, 23, 29; ул. Сафонова, 22/33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.