Мурманская область. Арктика (16+)17.03.20 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 18 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 марта.
От горячего водоснабжения:
с 16.00 16 марта до 16.00 20 марта - ул. Героев Рыбачьего, 10.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Свердлова, 66; ул. Хлобыстова, 32.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шевченко, 15, 24, 26; ул. Капитана Буркова, 11/18, 13; ул. Пушкинская, 5, 7, 12; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 26 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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