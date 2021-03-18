Плановые отключения в Мурманске на 18 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 16 марта до 17.00 18 марта - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36;
с 11.30 16 марта до 16.00 19 марта - ул. Пушкинская, 14;
с 9.00 17 марта до 16.00 18 марта - ул. Героев Рыбачьего, 18, 37;
с 9.00 17 марта до 16.00 19 марта – просп. Кольский, 171, 176 корп. 1;
с 13.00 17 марта до 16.00 19 марта - ул. Капитана Орликовой, 38;
с 13.00 17 марта до выполнения работ 19 марта - ул. Капитана Орликовой 39.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 — 18.00 - ул. Старостина, 30, 32, 34, 36.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 36.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Морская, 3; ул. Капитана Буркова, 23; ул. Профсоюзов, 22; ул. Софьи Перовской, 13, 19, 21; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 26 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.