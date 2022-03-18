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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 18 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 16 марта до 16.00 18 марта - ул. Героев Рыбачьего, 59;

с 9.00 17 марта до 16.00 18 марта - ул. Зелёная, 82;

с 10.00 14 марта до 19.00 19 марта - ул. Шмидта, 45.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 – просп. Героев-североморцев, 48, 50.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Морская, 7; ул. Капитана Буркова, 25; ул. Пушкинская, 5, 7, 12; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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