Плановые отключения в Мурманске на 18 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.30 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 43 корп. 2.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 16. Мая до 17.00 19 мая – просп. Ленина, 7;

с 9.00 16 мая до 16.00 18 мая- пр-д. Ледокольный, 25; ул. Ломоносова, 2, 10 корп. 1;

9.00 – 19.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а, 14а, 15, 16, 16а, 24, 26, 28.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 19.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 34, 36, 36а, 40.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 7, 8; переулок Охотничий, 21, 23; ул. Самойловой, 18; ул. Аскольдовцев, 47, 47а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.