Мурманская область. Арктика (16+)18.11.20 08:30
Плановые отключения в Мурманске на 18 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 ноября.
От горячего водоснабжения:
13.00 – 15.00 - ул. Шабалина, 23, 25, 27.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 – просп. Героев-североморцев, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/21; ул. Хлобыстова, 25; ул. Гаджиева, 6а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Андрей
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Константин
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Евгений_М
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