Плановые отключения в Мурманске на 18 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 ноября.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19. 21, 22, 24, 25, 26;

9.00 – 15.00 - просп. Кольский, 104 корпа. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Александрова, 8;

9.00 – 23.00 - ул. Полярные Зори, 34; просп. Капитана Тарана, 1, 3.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - просп. Кольский, 88, 100; ул. Зелёная, 56 корп.2; ул. Миронова, 1, 4; ул. Аскольдовцев, 36, 38;

10.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 39.

От электроснабжения:

11.00 – 13.00 - просп. Кольский, 5 корп.1; ул. Гвардейская, 15;

11.00 – 12.00 - просп. Ленина, 81, 83, 86; ул. Володарского, 13, 14, 14а; ул. Октябрьская, 1/1, 3;

11.00 – до выполнения всех работ - ул. Александра Невского, 69/51.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.