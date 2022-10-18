Плановые отключения в Мурманске на 18 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 октября.

От горячего водоснабжения:

с 12.00 17 октября до выполнения работ 19 октября - пер. Якорный, 14;

10.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 4, 40 корп. 5.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 11; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.