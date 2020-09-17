Плановые отключения в Мурманске на 18 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 сентября.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 58, 60, 62; ул. Шабалина, 59, 61.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Радищева, 18, 22: просп.Ленина, 44; ул. Октябрьская, 21, 23; ул. Адмирала Лобова, 28, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.