Мурманская область. Арктика (16+)18.01.21 08:30
Плановые отключения в Мурманске на 18 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 18 января.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Буркова, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
Андрей
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Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
Комментарий к новости:Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
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