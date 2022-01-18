Мурманская область. Арктика (16+)18.01.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 18 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 января до 16.00 18 января - ул. Героев Рыбачьего, 10, 13;
с 9.00 17 января до 16.00 19 января - Героев Рыбачьего, 11, 12;
с 9.00 18 января до 17.00 20. Января - ул. Шабалина, 37, 39, 41.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование увеличена-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 29 копеек, евро – на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января субсидия и компенсация расходов на оплату ЖКУ не предоставляется при наличии судебной задолженности