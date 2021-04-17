Плановые отключения в Мурманске на 19 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.00 - пер. Якорный, 6, 14; просп. Кольский, 173; ул. Зои Космодемьянской, 7; ул. Капитана Копытова, 6; ул. Капитана Орликовой, 53, 54; ул. Морская, 11;
9.00 – 16.00 - ул. Кирпичная, 6, 8, 12; ул. Александра Невского, 90, 94, 96.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 19 апреля до 15.00 21 япреля - ул. Капитана Орликовой, 3, 4, 40, 41;
с 9.00 19 апреля до 16.00 21 апреля - ул. Капитана Орликовой, 19;
9.00 – 17.00 - ул. Радищева, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.